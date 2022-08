Stiftung gegründet: Alexander Zverev leidet seit Jahren an Diabetes

Alexander Zverev: «Hatte Angst, dass meine Gegner sich stärker fühlen»

Die Initiative werde sich vor allem an Diabetes (Typ 1) erkrankte Kinder richten und Projekte durch Spendengelder umsetzen. Laut der Webseite sollen zudem «das lebensrettende Insulin und weitere, lebensnotwendige Medikamente bereit gestellt werden, speziell auch in Dritte-Welt-Ländern». In der Arbeit seiner Stiftung, die in seiner Heimatstadt Hamburg sitze, werde Alexander Zverev von seinem Bruder Misha (34) und von seinen Eltern Irina (55) sowie Alexandr (62) unterstützt.