Stilikone und Sängerin Jane Birkin starb vollkommen allein

Ahnte sie, dass sie sterben würde? Jane Birkin (1946-2023) ist am vergangenen Sonntag ganz allein für sich aus dem Leben geschieden. Das geben die Töchter der Sängerin, Schauspielerin und Stilikone, Charlotte Gainsbourg (51) und Lou Doillon (40), in einem Statement bekannt, das unter anderem dem englischen «Evening Standard» vorliegt. In der Mitteilung heisst es, Birkin habe sich am Samstagabend nach jahrelanger Rund-um-die-Uhr-Pflege gewünscht, wieder einmal einen Abend allein in ihrer Pariser Wohnung verbringen zu dürfen. Es sollte der letzte Abend ihres Lebens sein.