«Stillst du nicht mehr?»: Franca Lehfeldt wehrt sich gegen Kritik

Auch zwei weitere Kommentare, die auf den ersten, von Lehfeldt kritisierten eingehen, versah die 36–Jährige mit einem zustimmenden Emoji. Ein erster User hatte geschrieben: «Hä? Wen geht das was an?», während eine weitere Person kommentierte: «Bekanntermassen kann man auch mal abpumpen und ein paar Stunden mit Fläschchen überbrücken, um auch mal was trinken zu können.»