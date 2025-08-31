Stilsicher in Venedig: Mads Mikkelsen mit Ehefrau bei Premiere

Darum geht es in Mads Mikkelsens neuem Film

Mikkelsen spielt in der schwarzen Komödie «The Last Viking» Manfred, der gemeinsame mit seinem Bruder Anker (Nikolaj Lie Kaas, 52) die versteckte Beute aus einem Raubüberfall sucht. Manfred leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung und glaubt, John Lennon zu sein. Um ihn zu therapieren und seine Erinnerung zurückzubringen, schlägt ein Psychiater vor, andere Patienten zu finden, die sich für die anderen Beatles–Mitglieder (George, Ringo, Paul) halten. Gemeinsam gründen sie eine Band und proben zusammen, um Manfred zu helfen...