So bereitet sich Kronprinzessin Leonor auf den Thron vor

Abgesehen von gemeinsamen Auftritten mit ihrer Schwester und ihren Eltern ist Leonor gerade dabei, sich in ihre Rolle als Thronfolgerin einzuarbeiten: Sie hat im Mai ihr internationales Abitur am walisischen Elite-Internat Atlantic College gefeiert. Wie es der Tradition entspricht, wird sie ab August eine dreijährige Ausbildung an der Militärakademie in Saragossa machen - jeweils ein Jahr bei Armee, Marine und Luftwaffe. Hintergrund: Als Königin wird sie auch Oberbefehlshaberin der Streitkräfte sein. Vater Felipe hat ebenfalls an der Militärakademie gelernt, danach in Madrid und den USA studiert.