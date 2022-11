Stimme von Batman: Schauspieler Kevin Conroy ist gestorben

Mark Hamill trauert um Kevin Conroy

Der Synchronsprecher wurde am 30. November 1955 in Westbury, New York, geboren. Er studierte Schauspiel an der Juilliard School an der Seite namhafter Stars wie Christopher Reeve (1952-2004). In den 1980er Jahren ergatterte er erstmals Rollen in Fernsehserien wie «Der Denver-Clan». Als die «Batman»-Zeichentrickserie 1992 Premiere feierte, veränderte das sein Leben.