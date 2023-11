Stimme von Édith Piaf kehrt mit KI-Technologie zurück

Die Nachlassverwalter von Édith Piaf sagten in einem entsprechenden Statement: «Es war eine besondere und berührende Erfahrung, Édiths Stimme noch einmal hören zu können – die Technologie hat uns das Gefühl gegeben, wieder mit ihr in einem Raum zu sein.» Der Film startet in den 1920er–Jahren und soll das Leben von Piaf in Paris und New York bis zu ihrem Tod 1963 zeigen. Der Film sei bereits in der Endphase der Entwicklung, ein Termin wurde allerdings noch nicht genannt.