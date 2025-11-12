Sting muss wieder Konzerte absagen - Fans in Sorge

Fitness durch makrobiotische Ernährung

Die «Daily Mail» versucht, alle Fans mit Hinweis auf seine Grundfitness zu beruhigen. Es sei zwar unklar, wie ernst es um den Musiker stehe. Sting achte jedoch seit Jahren auf seine körperliche und mentale Gesundheit. Er sei für seine «Ausdauer und Bühnenpräsenz» bekannt und gelte als diszipliniert und gesundheitsbewusst. Er selbst erklärte seine Energie und Fitness erst kürzlich mit seiner makrobiotischen Ernährung. Diese umfasse viel Gemüse und Getreide, aber kaum Fleisch, Milchprodukte oder Zucker. Diese Ernährungsweise, so Sting gegenüber der «Daily Mail», helfe ihm, Giftstoffe zu vermeiden und Körper und Geist im Gleichgewicht zu halten.