Sting sagt vier Konzerte in Deutschland ab

Diese Konzerte wurden abgesagt

Betroffen sind die Konzerte in Hamburg an diesem Sonntag (20. November), Leipzig (Montag, 21.11.), Köln (Mittwoch, 23.11.) und Oberhausen (Donnerstag, 24.11.22). «Die Fans werden gebeten, ihre Eintrittskarten zu behalten, da Ersatztermine für die betroffenen Konzerte nunmehr 2023 stattfinden werden», heisst es in dem Statement weiter. Weitere Informationen und Daten sollen so bald wie möglich folgen.