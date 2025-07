«Stolz und Vorurteil»: Erstes Bild und neue Stars der Netflix-Serie

Die Arbeit an «Stolz und Vorurteil» hat begonnen – diese Nachricht zelebriert Netflix mit dem ersten Bild zur Serienadaption des Romans von Jane Austen (1775–1817). Auf dem Bild sehen wir alle fünf Bennet–Schwestern, die sich um ihre Mutter scharen. Oscarpreisträgerin und «The Crown»–Star Olivia Colman (51) spielt Mrs. Bennet. An ihrer Seite sehen wir natürlich Elizabeth «Lizzy» Bennet, die sich in dem Klassiker in den ungleichen Mr. Darcy verliebt. Sie wird verkörpert von Emma Corrin (29), die wie Colman mit «The Crown» einem breiten Publikum bekannt wurde.