Stolze Uroma! Foto zeigt die Queen mit einigen ihrer Enkel und Urenkel

Ein Teenie, sieben Kinder und ein Baby

Auf dem neuen Foto sind neun Urenkel zu erkennen. Die Königin sitzt in der Mitte eines Sofas und hat ein Baby in blauer Latzhose auf dem Schoss, bei dem es sich laut «Mail Online» um den zehn Monate alten Sohn Lucas von Queen-Enkelin Zara (40) und Mike Tindall (43) handelt. Zu ihrer Linken sitzt Lucas' dreijährige Schwester Lena in einem rosa Kleidchen und auf der rechten Seite die achtjährige Mia Tindall. Neben Mia hat Prinz Louis (3) Platz genommen. Er ist der jüngste Sohn von Queen-Enkel Prinz William (39) und Herzogin Kate (40).