Stolzer Papa! Mick Jaggers jüngster Sohn feiert sechsten Geburtstag

Papa als grosses Vorbild

Jaggers kleiner Sohn kommt ganz nach seinem Vater, das zeigen die Bilder ganz deutlich. Nicht nur die langen Haare erinnern an den berühmten Papa. Auch im Studio ist der Kleine mit dabei. Papas Tanzstil hat der Sohnemann schon lange drauf, das war bereits auf einem Bild zu seinem fünften Geburtstag zu sehen. Aber auch zu den Konzerten kommt Devi immer wieder mit, im Juni begleitete er seinen Vater etwa an die Anfield Road in Liverpool.