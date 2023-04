Stormy Daniels verschiebt Exklusiv-Interview in letzter Minute

«Leider musste Stormy Daniels unser Interview heute Abend aufgrund aufgetretener Sicherheitsprobleme plötzlich verschieben. Ich hoffe sie ist ok», schreibt Morgan. Es wäre das erste Interview gewesen, das Daniels gegeben hätte, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump (76) in New York aufgrund einer angeblichen Schweigegeldzahlung an die Ex-Pornodarstellerin angeklagt worden ist.