Strafmass verkündet: Weitere 16 Jahre Haft für Harvey Weinstein

Der ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (70) wird wohl bis zu seinem Lebensende im Gefängnis sitzen. Wie «Variety» meldet, hat ein Gericht in Los Angeles den 70-Jährigen am heutigen Donnerstag (23. Februar) zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt. Diese addiert sich zu einer Haftstrafe von 23 Jahren, zu der Weinstein 2020 in einem Prozess in New York verurteilt worden war.