Strahlende Prinzessin Kate begrüsst 1.600 Gäste zu Weihnachtskonzert

Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto «Love in all its forms» (dt.: «Liebe in all ihren Formen»). Eine starke Einbindung der Natur in die Dekoration ist kein Zufall. Der Kensington Palast kündigte an, dass Prinzessin Kate ihre Leidenschaft für die Natur in den Gottesdienst einfliessen lassen möchte. Kate hatte etwa auch offen darüber gesprochen, wie sehr ihr die Natur während ihrer Krebsbehandlung im Jahr 2024 Kraft und Trost gespendet hat.