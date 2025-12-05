Strahlende Prinzessin Kate begrüsst 1.600 Gäste zu Weihnachtskonzert

Vor dem mittlerweile schon traditionellen Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate (43) hat es für die Ehefrau von Prinz William (43) einen kleinen Rückschlag gegeben. Eigentlich sollte «Ted Lasso»–Star und Sängerin Hannah Waddingham (51) auftreten, laut britischer Berichte muss diese ihre Performance beim «Together At Christmas»–Konzert allerdings aufgrund von Stimmproblemen kurzfristig absagen.
Prinzessin Kate kommt strahlend zum Konzert
Bei ihrer Ankunft vor der berühmten Westminster Abbey liess Prinzessin Kate sich aber offenbar nichts anmerken. Erste Bilder vom Freitagabend zeigen sie mit strahlendem Lächeln – und im Gespräch mit weiteren Stars, die während des diesjährigen Weihnachtsgottesdienstes und –konzerts zu sehen sind. Unter anderem die Hollywoodstars Kate Winslet (50) und Chiwetel Ejiofor (48) übernehmen Lesungen, die Sängerin Katie Melua (41) tritt neben weiteren Künstlerinnen und Künstlern auf.
Wenige Stunden vor dem Event gewährten Kate und William auf ihrem offiziellen Instagram–Account bereits exklusive Einblicke in die Vorbereitungen in der festlich geschmückten Westminster Abbey. «Wunderschön, die Westminster Abbey dekoriert und bereit für den Gottesdienst heute Abend zu sehen. [...] Wir freuen uns auf alle, die heute Abend dabei sind!» Rund 1.600 Personen Personen sollen laut britischer Berichte zugegen sein.
Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto «Love in all its forms» (dt.: «Liebe in all ihren Formen»). Eine starke Einbindung der Natur in die Dekoration ist kein Zufall. Der Kensington Palast kündigte an, dass Prinzessin Kate ihre Leidenschaft für die Natur in den Gottesdienst einfliessen lassen möchte. Kate hatte etwa auch offen darüber gesprochen, wie sehr ihr die Natur während ihrer Krebsbehandlung im Jahr 2024 Kraft und Trost gespendet hat.