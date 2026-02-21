«Stralsund - Jetzt komm ich!»: Martin Brambach als tickende Zeitbombe

Brambachs Figur Detlev Schulte hat eigentlich die halbe Stadt errichtet. Trotzdem steht er vor dem Nichts: pleite, betrogen, hintergangen. Sein langjähriger Geschäftspartner Peter Unger (Steffen Münster) hat ihn finanziell ruiniert, und als wäre das nicht genug, hat dieser auch noch eine Affäre mit Schultes Ehefrau Birgit (Carina Wiese). Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, fällt in einem Rügener Nobelhotel: Nach einer durchzechten Nacht in der Sauna mit drei österreichischen Geschäftsleuten nimmt das Verhängnis seinen Lauf – einer der Männer stirbt, ein weiterer fällt ins Koma. Eine Spirale der Gewalt wird in Gang gesetzt.