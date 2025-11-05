Strand oder Stadt? Traumhafte Reiseziele im November

Perth, Australien: Frühlingssonne am Indischen Ozean

Während auf der Nordhalbkugel der Winter naht, beginnt in Perth der Frühsommer – und damit eine der schönsten Reisezeiten Westaustraliens. Im November liegen die Tagestemperaturen meist zwischen 25 und 30 Grad, die Luft ist trocken und klar und Strände wie Cottesloe oder Scarborough bieten ideale Bedingungen zum Schwimmen, Surfen und Spazierengehen. Auch das Stadtzentrum selbst ist übersichtlich, modern und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen, was den Aufenthalt angenehm unkompliziert macht.