«Stranger Things»: David Harbour kennt bereits das Serienfinale

Schon am 27. Mai läuft bei Netflix die vierte Staffel des Mystery-Hits «Stranger Things» an. Dann gehen zunächst sieben der insgesamt neun neuen Folgen online. Am 1. Juli folgen dann als «Volume 2» die zwei finalen Episoden der Staffel in Spielfilmlänge. Einer, der nicht nur das Staffel-, sondern sogar schon das Serienende kennt, ist eigener Aussage nach Hauptdarsteller David Harbour (47).