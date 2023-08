«Stranger Things»-Ende: Joe Keery «erleichtert» und «traurig»

«Es ist also sehr kompliziert», erläutert Keery seine Gefühlslage. «Es gibt ein Gefühl der Erleichterung, es gibt ein Gefühl der Traurigkeit.» Er wolle beim Dreh zur fünften und letzten Staffel so viel wie nur möglich aufsaugen, «und nichts davon als selbstverständlich ansehen, weil es eine unglaubliche Reise mit so grossartigen Leuten war». Wenn dann alles vorbei sei, wolle er versuchen, damit abzuschliessen aber an der Freude festzuhalten, die er und die anderen beim «Stranger Things»–Dreh hatten.