«Stranger Things»-Finale: David Bowies «Heroes» wird zum Streaming-Hit

David Bowies (1947–2016) Song «Heroes» erlebt derzeit ein echtes Revival. Wie unter anderem «Billboard» berichtet, stiegen die Abrufzahlen bei Streamingdiensten um rund 500 Prozent, seit der Song in den Credits der letzten Folge von «Stranger Things» zu hören war.
Das Wachstum ist beachtlich: In den vergangenen fünf Monaten wurde der Song laut Daten von Luminate täglich rund 94.000 Mal gestreamt. Schon einen Tag nach Erscheinen des Serienfinales habe der Song am 1. Januar rund 342.000 Streams gesammelt. Am 2. Januar wurde er 456.000 Mal angehört, am 3. Januar sogar 470.000 Mal.
Joe Keery schlug Song für das Ende vor
Die Idee, den Song für das Ende der Serie zu verwenden, kam von einem «Stranger Things»–Star, dem Darsteller von Steve Harrington. «Es war tatsächlich Joe Keery, der vorschlug, die Bowie–Version zu verwenden», sagte Mit–Serienschöpfer Ross Duffer dem Netflix–Portal «Tudum». Der Song sei schon zuvor eine Hymne für die Serie gewesen, erklärte er und bezog sich damit auf die früheren Staffeln. In Season eins und drei war bereits das Cover von Peter Gabriel (75) zu hören. «Die Originalversion von Bowie zu verwenden, schien einfach passend für den Abschluss», sagte Ross Duffer.
Auch diese Songs machte «Stranger Things» wieder populär
«Heroes» ist nicht der erste Song, dessen Streamingzahlen wegen «Stranger Things» stark anstiegen. Auch zwei Titel von Prince (1958–2016) wurden nach dem Serienfinale um einiges mehr abgerufen. «Purple Rain» verzeichnete bei Spotify laut «Variety» ein Plus von 243 Prozent, «When Doves Cry» legte um 200 Prozent zu.
Einen ähnlichen Effekt hatte das Finale der vierten Staffel. Die Streamingzahlen von Metallicas «Master Of Puppets» stiegen «Billboard» zufolge um 400 Prozent, nachdem es in der letzten Folge zu hören war. Auch «Running Up That Hill» von Kate Bush (67) erlebte mit der Ausstrahlung dieser Staffel ein grosses Comeback.