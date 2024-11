«Stranger Things»: Fünfte Staffel kommt 2025

Der «Stranger Things»–Tag findet jedes Jahr am 6. November statt. An dem Tag ist in der Serie der damals zwölfjährige Will Byers aus dem kleinen Ort Hawkins in Indiana verschwunden, was zu den mysteriösen Handlungen der Show führte. Der fiktive Tag jährt sich dieses Jahr zum 41. Mal. In der realen Welt startete die Serie im Jahr 2016 und machte ihre damaligen Nachwuchsschauspieler Millie Bobbie Brown (20), Finn Wolfhard (21) oder Noah Schnapp (20) in kürzester Zeit zu Weltstars.