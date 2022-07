«Stranger Things»-Liebling Joseph Quinn trifft Idole von Metallica

«Wir möchten eine Ankündigung machen: Metallica ist ab jetzt eine fünfköpfige Band!» Mit dieser nicht ganz ernstgemeinten Botschaft hat die legendäre Metalband den Schauspieler Joseph Quinn (29) Backstage beim Lollapalooza-Festival geadelt. Quinn reifte in der vierten Staffel der Netflix-Serie «Stranger Things» zum absoluten Fanliebling - spätestens, als seine Figur Eddie Munson in einer als epochal gefeierten Szene im Staffelfinale Metallicas Hit «Master of Puppets» auf der Gitarre schmetterte.