«Stranger Things»: Netflix kündigt Animationsserie an

An Zeichentrickserien der Kindheit orientiert

Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, soll die Serie im klassischen Zeichentrick-Stil erschienen. «Wir haben immer von einem animierten ‹Stranger Things› im Stil der Samstagmorgen-Cartoons geträumt, mit denen wir aufgewachsen sind, und diesen Traum verwirklicht zu sehen, war absolut aufregend», werden die Duffer-Brüder zitiert. Netflix konnte dafür den Emmy-Gewinner und Trickfilmzeichner Eric Robles an Bord holen. Er war zum Beispiel an den Serien «Fanboy & Chum Chum», «Glitch Techs» und «Familie X - In geheimer Mission» beteiligt. Gegenüber dem Portal «Deadline» zeigen sich die Duffer-Brüder begeistert: «Wir sind überwältigt von dem, was Eric Robles und sein Team sich ausgedacht haben - die Skripte und Grafiken sind unglaublich und wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen! Das Abenteuer geht weiter...»