«Stranger Things»: Neuer Trailer zum grossen Finale

Im Mittelpunkt des Clips zu «Kapitel acht: Zurück auf der richtigen Seite» steht eine bewegende Szene zwischen Hopper (David Harbour, 50) und Eleven (Millie Bobby Brown, 21). Tief im Upside Down wendet sich der Ex–Polizeichef mit Tränen in den Augen an seine Ziehtochter. Er erinnert sie daran, wie viel sie in ihrem jungen Leben bereits durchgemacht hat – eine gestohlene Kindheit, Manipulation durch skrupellose Menschen. Doch sie habe sich nie brechen lassen. Nun bittet er sie, ein letztes Mal zu kämpfen.