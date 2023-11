«Stranger Things»: So startet die fünfte Staffel

Schauspieler–Streik verhindert Drehstart

Aufgrund des Hollywood–Doppelstreiks der Autoren– und Schauspielergewerkschaften stehen die Kameras in der Traumfabrik momentan quasi komplett still. Auch die Autoren der Serie beteiligen sich an dem Streik, weshalb noch keine einzige Szene gedreht worden ist. Wann die «Stranger Things»–Fans mit dem Staffel–Start rechnen können, ist noch unklar.