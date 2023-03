Fans der Netflix-Serie «Stranger Things» warten mit Spannung auf die fünfte und finale Staffel rund um Elfi, Jim Hopper und Co. Doch Jungdarsteller Gaten Matarazzo (20), der in «Stranger Things» seit der ersten Episode Fan-Liebling Dustin spielt, blickt dem bevorstehenden Ende der Show mit «tiefer Angst» entgegen. Das zumindest erklärte der Serienstar jetzt in der «Tonight Show» von US-Late-Night-Talker Jimmy Fallon (48).