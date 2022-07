«Stranger Things»-Star Joseph Quinn hatte Probleme am Flughafen

Es sei sein erster Auftritt in einer Talkshow, erklärte Quinn. Er habe es aber «beinahe nicht geschafft». Der Schauspieler sei am Vortag bei der Einreise aufgehalten worden und wurde in eine Art «Verlies» gebracht, wie er scherzend erzählt. Dort habe er zunächst rund 20 Minuten warten müssen und sei dann zu einem Schreibtisch gerufen worden, wo ihn jemand gefragt habe: «Was machen Sie in den Vereinigten Staaten, Sir?»