«Stranger Things»-Star Maya Hawkes stösst zum «Hunger Games»-Cast

Das neueste Buch der Reihe für junge Erwachsene ist erst am 18. März erschienen. Die Geschichte spielt 24 Jahre vor den Ereignissen von «Die Tribute von Panem» in der Welt von Panem und beginnt am Erntemorgens der 50. Hungerspiele, auch bekannt als das zweite Viertel der Hungerspiele. Der Protagonist, der 16–jährige Haymitch, ist ein kluger und einfallsreicher Junge aus Distrikt 12, der unerwartet für diese Ausgabe der Spiele ausgewählt wird, die eine tödliche Wendung mit sich bringt: Es gibt doppelt so viele Tribute, und 48 Kinder werden in die Arena geschickt, um um ihr Leben zu kämpfen.