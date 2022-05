«Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown glänzt in eleganter Robe

Millie Bobby Brown (18) hat auf dem roten Teppich der Premiere der vierten Staffel von «Stranger Things» ihren Sinn für Mode unter Beweis gestellt. Sie erschien bei dem Event in New York in einem eleganten Kleid von Louis Vuitton. Die weisse Satin-Robe mit einem Oberteil in Korsettform wurde durch schwarzen Tüllstoff, der über die linke Schulter der Schauspielerin lief, raffiniert aufgepeppt. Ein Gürtel setzte die schlanke Taille des Serienstars in Szene, ein hoher Beinschlitz war ein weiteres Highlight des Outfits.