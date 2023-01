«Stranger Things»-Star Noah Schnapp outet sich als homosexuell

Noah Schnapp (18) hat sich als homosexuell geoutet. Am vergangenen Donnerstag (5. Januar) hat der «Stranger Things»-Star auf TikTok ein Video geteilt, in dem er sich zunächst selbst beim Synchronisieren eines Audioclips filmte. «Weisst du, was es nie war? So ernst. Es war nie so ernst. Ehrlich gesagt, wird es nie so ernst sein», sagte er in Bezug auf sein Outing.