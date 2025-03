«Stranger Things»-Star Sadie Sink: Neuzugang bei «Spider-Man 4»?

Spielt Sadie Sink Peter Parkers Freundin Mary Jane oder Jean Grey?

Die Dreharbeiten zu «Spider–Man 4» sollen noch in diesem Jahr beginnen. Regie führt «Shang–Chi and the Legend of the Ten Rings»–Macher Destin Daniel Cretton (46). Sehr viel mehr ist gegenwärtig über Handlung und Cast des kommenden MCU–Eintrags noch nicht bekannt.