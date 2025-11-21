«Stranger Things»-Stars feiern in Berlin die neue Staffel

Finale «Stranger Things»–Staffel kommt in drei Teilen

Die letzte Staffel wird in drei Teilen veröffentlicht. Am 27. November erscheinen die ersten vier Episoden, Folge fünf bis sieben folgen am 26. Dezember. Das grosse Finale gibt es schliesslich zum Jahreswechsel zu sehen: Episode acht soll in der Nacht zum 1. Januar um 02:00 Uhr MEZ online gehen. Auch die übrigen Teile werden jeweils zu dieser Uhrzeit freigeschaltet – perfekte Voraussetzungen für nächtliche Watch Partys.