«Stranger Things» stellt neuen Netflix-Rekord auf

Deutliche Steigerung gegenüber Staffel vier

Der Vergleich mit der Vorgängerstaffel macht das Ausmass des Erfolgs noch deutlicher. Als Staffel vier im Jahr 2022 startete, verbuchte Netflix 287 Millionen gestreamte Stunden in den ersten drei Tagen – nach der damaligen Zählmethode des Unternehmens. Umgerechnet in die heutige Zählweise entspricht das etwa 22 Millionen Views. Staffel fünf bedeutet nun eine Steigerung von rund 171 Prozent, wobei zu beachten ist, dass die neuen Episoden fünf statt drei Tage lang zum Abruf zur Verfügung standen.