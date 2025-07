«Stranger Things»: Was ist zu Staffel fünf bereits bekannt?

Wann kommt «Stranger Things» Staffel fünf zu Netflix?

Ein Starttermin für die fünfte Staffel von «Stranger Things» steht bereits fest – und er ist noch dieses Jahr. Die Staffel mit insgesamt acht Folgen wird in drei Teilen veröffentlicht: Volume 1 mit vier Folgen startet in Deutschland am 27. November um 2:00 Uhr nachts auf Netflix. Volume 2 mit drei weiteren Folgen folgt am 26. Dezember, ebenfalls mitten in der Nacht. Das grosse Serienfinale steht ab der Silvester–Nacht zur Verfügung.