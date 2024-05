Strassenfeger: Serien, die Rekorde gebrochen haben

«Die Simpsons»: Die am längsten laufende animierte Serie

Seit dem Jahr 1989 werden auf dem US–Kanal Fox «Die Simpsons» ausgestrahlt, und ein Ende ist nicht in Sicht. Damit halten Homer, Bart und Co. den Rekord für die am längsten laufende animierte Serie in der US–Fernsehgeschichte. Im Jahr 2018 zogen «Die Simpsons» zudem an der heutzutage obskuren Western–Serie «Gunsmoke» (in Deutschland unter dem Namen «Rauchende Colts») vorbei, und wurden zur am längsten laufenden Fernsehserie nach einem Drehbuch in der US–TV–Historie.