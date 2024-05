Streaming-Erfolg: «Liebes Kind» eine der meistgesehenen Netflix-Serien

Julia Roberts führt vor Gal Gadot

Bei den Filmen können sich klassische Hollywood–Stars behaupten. Rang eins geht im zweiten Halbjahr 2023 an «Leave the World Behind» (121 Millionen Views) mit Julia Roberts (56), Mahershala Ali (50) und Ethan Hawke (53). «Heart of Stone» (109,6 Millionen) mit Gal Gadot (39), Jamie Dornan (42) und dem deutschen Schauspielstar Matthias Schweighöfer (43) landet auf der Zwei. Der Animationsfilm «Leo» (96 Millionen) schnappt sich Rang drei, der spanische Thriller «Nowhere»(86,2 Millionen) die Vier und Platz fünf geht an «The Out–Laws» (83, 8 Millionen) mit Adam DeVine (40), Pierce Brosnan (71) und Nina Dobrev (35).