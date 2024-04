Streaming-Hit! Taylor Swift mit zwei neuen Rekorden in Deutschland

Zudem habe bisher kein Artist an einem Veröffentlichungstag insgesamt so viele Stream–Abrufe nachweisen können. In den ersten 24 Stunden waren es bei Taylor Swift demnach rund 14,4 Millionen. Die Sängerin wird damit in den am Freitag erscheinenden Charts wohl den wöchentlichen Thron erobern. Nach «Midnights» und «1989 (Taylor's Version)» werde «The Tortured Poets Department» laut einer GfK–Mitteilung voraussichtlich das dritte Nummer–eins–Album der Sängerin in Deutschland.