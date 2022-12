Streaming-Hypes 2022: An diesen Serien kam niemand vorbei

Mit «House of the Dragon» wurde die lange Durststrecke für «Game of Thrones»-Fans endlich gestillt. Die Prequel-Serie vom US-Sender HBO (in Deutschland bei Sky Atlantic) wurde im August 2022 veröffentlicht und erzählt die Vorgeschichte der Targaryen-Familie. Im Mittelpunkt des Spin-offs steht Daemon Targaryen, der von «Doctor Who»- und «The Crown»-Star Matt Smith (40) gespielt wird. Nach dem zurecht erwarteten, riesigen Erfolg von «House of the Dragon» bestellte HBO kurz nach der Erstausstrahlung bereits eine zweite Staffel. Wann diese erscheinen wird, ist allerdings noch nicht klar.