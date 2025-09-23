Streaming-Serie «Those About to Die» kommt bald ins Free-TV

Eine Hollywood–Legende im antiken Rom

Blutige Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen spielen hier ebenso eine Rolle wie die Gier nach Macht und das Spiel mit Intrigen. Der alternde Kaiser Vespasian möchte im Jahr 79 n. Chr. seine Nachfolge regeln. Beide Söhne, der kampferprobte Titus und der intrigante Domitian, streben nach dem Thron. Der Bürger Tenax betreibt unterdessen ein lukratives Glücksspielgeschäft im Circus Maximus. Die oftmals blutigen Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen dienen zur Ablenkung und Zerstreuung der ruhelosen und abgestumpften römischen Bevölkerung, die mit Brot und Spielen bei Laune gehalten werden soll.