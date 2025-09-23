Streaming-Serie «Those About to Die» kommt bald ins Free-TV

Seit dem Sommer 2024 ist die Historienserie «Those About to Die» in Deutschland über Amazons Streamingdienst Prime Video zu sehen. In wenigen Wochen kommt das Sandalen–Epos jetzt aber auch ins deutsche Free–TV. ProSieben teilt mit, dass der Sender ab Mitte Oktober die insgesamt zehn Folgen der Serie ausstrahlt.
Los geht es im deutschen Fernsehen demzufolge am 17. Oktober, einem Freitag. Zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr sollen die Episoden in Doppelfolgen immer freitags ausgestrahlt werden. Wer doch lieber online reinschauen möchte, findet die Folgen ab dem 10. Oktober kostenlos beim Streaminganbieter Joyn.
Eine Hollywood–Legende im antiken Rom
Blutige Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen spielen hier ebenso eine Rolle wie die Gier nach Macht und das Spiel mit Intrigen. Der alternde Kaiser Vespasian möchte im Jahr 79 n. Chr. seine Nachfolge regeln. Beide Söhne, der kampferprobte Titus und der intrigante Domitian, streben nach dem Thron. Der Bürger Tenax betreibt unterdessen ein lukratives Glücksspielgeschäft im Circus Maximus. Die oftmals blutigen Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen dienen zur Ablenkung und Zerstreuung der ruhelosen und abgestumpften römischen Bevölkerung, die mit Brot und Spielen bei Laune gehalten werden soll.
Zu den Stars der Serie gehören Hollywood–Legende Sir Anthony Hopkins (87), Tom Hughes (40), Sara Martins (48), Jojo Macari (28), Dimitri Leonidas (37) sowie der unter anderem aus «Game of Thrones» bekannte Iwan Rheon (40). Die Hälfte der Episoden verantwortete die deutsche Kino–Ikone Roland Emmerich (69), bei der anderen Hälfte führte Marco Kreuzpaintner (48) Regie. Für die Serie wird lose das Buch «Those About To Die» von Daniel P. Mannix (1911–1997) adaptiert, das etwa auch als Inspiration für Ridley Scotts (87) «Gladiator» gedient haben soll.