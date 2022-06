In gut einem halben Jahr wird Paramount+ auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich starten. Damit bekommen etablierte Anbieter wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder Apple TV+ hierzulande neue Konkurrenz. Der Streamingdienst hat angekündigt, dass es im Dezember soweit sein soll. Ein genaues Startdatum steht allerdings noch aus. In Irland und im Vereinigten Königreich gibt es den Service derweil bereits ab dem 22. Juni und in Italien ab September.