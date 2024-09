Streetfood, Sterneküche, Geheimtipps: Die besten Städte für Foodies

Mehr als Gelato und Pasta in Rom

Wie gross die Liebe zum Essen in Rom sein kann, zeigt beispielsweise der Film «Eat Pray Love» (2010). Die Figur von Julia Roberts (56) reist extra in die italienische Hauptstadt, weil sie das Essen dort so sehr liebt. Laut einem Ranking von «Tasteatlas» ist Rom die Stadt mit dem besten Essen der Welt. Am wichtigsten sind dabei natürlich die italienischen Klassiker Pizza und Pasta. Diese gibt es in fast jedem Restaurant in der «Ewigen Stadt». Das beliebteste und traditionsreichste Nudelgericht in Rom sind die «Tonnarelli Cacio e Pepe». Dabei handelt es sich um eine besondere Art der Spaghetti mit römischem Käse und Pfeffer.