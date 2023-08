Bald 100 Tage Arbeitskampf

Streik der Hollywood-Autoren: Gespräche sollen wieder starten

Der Streik der Drehbuchautorinnen und -autoren in Hollywood dauert bald 100 Tage. Am Freitag wollen sich die Konfliktparteien nun zum ersten Mal wieder an den Verhandlungstisch setzen. Endet bald auch der Arbeitskampf der Schauspielerinnen und Schauspieler?