Streik in Hollywood: Keine Spendenveranstaltungen für Joe Biden?

Biden auf Seite der Gewerkschaften

Joe Biden positionierte sich in den vergangenen Wochen auf der Seite der beiden Gewerkschaften. Er erklärte Anfang Mai, kurz nach Beginn des WGA-Streiks: «Ich hoffe aufrichtig, dass der Autorenstreik in Hollywood beigelegt wird und die Autoren so bald wie möglich einen fairen Deal bekommen.»