Streik in Hollywood: Marvel passt zahlreiche Serienstarts an

Hollywood–Streik sorgt für Verschiebungen

Der anhaltende Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood soll laut US–Medien für diese Verschiebungen gesorgt haben. So dürfen die streikenden Schauspieler etwa während des Arbeitskampfes nicht die Werbetrommel für Produktionen rühren, in denen sie mitwirken, was Film– und Serienstarts in den Augen der grossen Hollywoodstudios teilweise als zu riskant erscheinen lässt.