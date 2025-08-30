Streik in London: Coldplay müssen zwei Wembley-Konzerte verschieben

82.000 Menschen kommen nicht sicher zum Konzert

Betroffen sind demnach die Auftritte, die ursprünglich für den 7. und 8. September geplant waren. Diese sollen nun stattdessen entsprechend am 6. September und 12. September stattfinden. «Ohne die U–Bahn ist es unmöglich, 82.000 Menschen sicher zum Konzert und wieder nach Hause zu bringen, weshalb für die Nächte des 7. und 8. September keine Genehmigung für Veranstaltungen erteilt werden kann», heisst es in dem Statement als Erklärung.