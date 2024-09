Streit beendet: Joe Jonas und Sophie Turner sind offiziell geschieden

Joe Jonas und Sophie Turner kamen 2016 zusammen

Die Scheidung bedeutet das Ende der vierjährigen Ehe des prominenten Paares. Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner kamen 2016 zusammen und heirateten am 1. Mai 2019 in einer Zeremonie in Las Vegas. Ihre erste Tochter Willa kam 2020 zur Welt, deren kleine Schwester Delphine im Jahr 2022. Joe Jonas reichte Anfang September 2023 die Scheidung ein.