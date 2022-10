Nach dem Entzug der Titel von Prinz Joachim zu Dänemark (53) und denen seiner Familie kommt das dänische Königshaus nicht zur Ruhe. Die Beteiligten äusserten sich in den vergangenen Tagen öffentlich, besonders Königin Margrethe II. von Dänemark (82) war sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht. Die Monarchin spricht in einem offiziellen Statement von «heftigen Reaktionen», die ihre Entscheidung hervorgerufen habe. «Selbstverständlich betrifft mich das», so Margrethe weiter.