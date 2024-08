Streit im Urlaub? Das sind häufige Stressfaktoren

Was helfen könnte

All diese genannten Faktoren können aber nicht nur die Erholung beeinflussen, sondern durchaus auch für Streit sorgen. «Es geht oft um die Frage, welche Erwartungen meine Begleitung und ich an die gemeinsame freie Zeit haben», wird Patrizia Thamm, Referentin Gesundheitsförderung bei der Pronova BKK, in einer Pressemitteilung zitiert. Eine gute Abstimmung sei wichtig, um mögliche Konflikte zu vermeiden. Ausserdem sei Freiheit wichtig, um sich erholen zu können. Kompromiss, heisst das Zauberwort – wie in so vielen Fällen in einer Partnerschaft: «Wir sind alle Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Es wird immer Dinge geben, in denen sich Reisepartner*innen unterscheiden. Daher kann es sinnvoll sein, auch im Urlaub einfach mal Zeit für sich allein einzuplanen, um den individuellen Interessen nachgehen zu können und den Energietank wieder aufzuladen.»