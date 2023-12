Streit mit Kim und Kanye: Taylor Swift hat Haus nicht mehr verlassen

Zu den Folgen des Promi–Streits hatte sich Swift bereits in der Vergangenheit geäussert. «Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die wirklich verstehen, wie es ist, wenn Millionen von Menschen einen lautstark hassen», sagte sie in einem «Vogue»–Interview im August 2019. Die Musik sei für sie der einzige Weg gewesen, «zu überleben», so Swift. «Nur so konnte ich geistig gesund bleiben und die Geschichte erzählen, wie es ist, etwas so Demütigendes durchzumachen.»